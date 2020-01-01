موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني بعد تتويج الفريق الملكي بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد..

نجح ريال مدريد في إضافة لقب كأس السوبر الإسباني إلى خزائنه بعد التتويج به على حساب الجار اللدود أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وبعد التتويج بهذا اللقب الغالي، سيتعين على الريال أن يستضيف إشبيلية مساء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 23 جمادي الأول 1441 هجريًا، في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

المباراة المقرر لها على ملعب السانتياجو برنابيو في غاية الأهمية، فالفريق الملكي يريد أن يواصل صدارته لليجا، في الوقت الذي يُعد إشبيلية فيه الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم ويسعى للاقتراب أكثر وأكثر للصدارة.

في الوقت نفسه، فعودة جولين لوبيتيجي إلى السانتياجو بعد إقالته العام الماضي ستجعل المباراة أكثر سخونة وإثارة، فسيسعى المدرب إلى إثبات نفسه والعودة إلى المدينة الأندلسية بثلاث نقاط غالية.

إشبيلية يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما يتقاسم ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا بالتساوي مع برشلونة برصيد 40 نقطة لكل منهما، مما يجعل خسارة نقطة مؤثرة في مشوار إعادة لقب الدوري إلى العاصمة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية والقنوات الناقلة