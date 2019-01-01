موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد إسبانيول ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20

أحمد جمال

يفتح استاد سانتياجو بيرنابيو أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول يوم السبت 7 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 10 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20.

استطاع الملكي أن يحقق الثلاث نقاط الكاملة في المباراة السابقة أمام ألافيس، ليرتفع رصيد الميرينجي إلى النقطة 31 ليستمر في الصراع على الصدارة، وكان أبناء المدرب زين الدين زيدان قد ضمنوا التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا على الرغم من تعادلهم أمام باريس سان جيرمان، في مباراة قدم فيها الفريق الإسباني أداءً رائعاً لم ينقصه سوى الفوز.

وفي ظل إحتياج ريال مدريد لتحقيق الفوز دائماً في المباريات القادمة في الدوري الإسباني حتى لا يبتعد مُنافسه الرئيسي "برشلونة" بالصدارة، يأتي فريق إسبانيول في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط فقط، وبفارق 5 نقاط كاملة عن أول مراكز الأمان وهو المركز الذي يحتله فريق مايوركا، ولكن على كل حال فالفريق يُقدم أداءً مُميزاً في الدوري الأوروبي ويحتل صداره المجموعة الثامنة التي ضمن تأهله عنها كمتصدر، ويبدوا أن هذا هو سبب تأخر الفريق في البطولة المحلية.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد إسبانيول في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20 والقنوات الناقلة للمباراة.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول والقنوات الناقلة