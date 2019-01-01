موعد مباراة ريال مدريد ضد أرسنال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
محمود جمال
يفتح ملعب فيديكس فليد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ريال مدريد وأرسنال يوم الأربعاء 24 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 21 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في بطولة الكأس الدولية للأبطال استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20.
خسر الميرينجي أولى مبارياته في البطولة أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بينهم على إن آر جي، وأنهى الفريق الملكي الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل للكأس ذات الأذنين برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي تأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وخاض الفريق 38 مباراة في الليجا، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 12 هزيمة.
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موعد مباراة ريال مدريد ضد أرسنال والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
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ريال مدريد - أرسنال
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استاد فيديكس فيلد
|الأربعاء 24 يوليو 2019،
21 ذو القعدة 1440،
01:00 مصر، 02:00 السعودية
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RMTV
الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد
لا يوجد غيابات في صفوف ريال مدريد في مباراة أرسنال بسبب الإصابة في ثاني مباريات الفريق في الكأس الدولية للأبطال، وستكون جميع أوراق المدرب زين الدين زيدان جاهزة لخوض هذه المواجهة.
📺🔴 LIVE: Training at FedExField!#RealMadridIsHere | #RMTour https://t.co/qzbFWHVF3S— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 21, 2019
سيبدأ المدرب الفرنسي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع سيرخيو راموس بجانب فاران، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيما بجانب لوكاس فاكسيز وإدين هازارد الوافد الجديد لصفوف الميرنجي.
التشكيل | 4-3-3
مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - دانيل كاربخال
توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش
إدين هازارد - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز
الغيابات والتشكيل المتوقع لأرسنال
لن يغيب عن أرسنال أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون جميع خيارات المدرب أوناي إيمري متاحة لاختيار التشكيل الأمثل لهذا اللقاء.
The challenge: score in style from the corner 🚩— Arsenal FC (@Arsenal) July 22, 2019
1️⃣ @Ains_7
2️⃣ @tyreecejj9
3️⃣ @DomThompson3
The best of #ArsenalinUSA training 👇
سيعتمد المدرب الإسباني على نفس طريقته المعتادة مع الفريق، وسيدفع بشكودران موستافي في قلب الدفاع بجانب سوكراتيس باباستاثوبولوس، وسيقود هجوم أرسنال في هذا اللقاء الثلاثي بيير-إيميريك أوباميانج، مسعود أوزيل، أليكساندر لاكازيت.
التشكيل | 4-3-3
ناتشو مونريال - شكودران موستافي - سوكراتيس باباستاثوبولوس - إينسلي ميتلاند
جوزيف ويلوك - جرانيت شاكا - هنريك مختاريان
بيير-إيميريك أوباميانج - أليكساندر لاكازيت - مسعود أوزيل