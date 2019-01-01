موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد أتلتيكو مدريد في الكأس الدولية للأبطال

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد أتلتيكو مدريد في بطولة الكأس الدولية للأبطال، والتي ستقام على ملعب ميتلايف

محمود جمال

يفتح ملعب ميتلايف أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم السبت 27 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 24 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في بطولة الكأس الدولية للأبطال استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20.

يدخل الميرينجي هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام أرسنال بهدفين لمثلهم في ثاني مبارياته في البطولة، وخاض الفريق لقاء كان أمام بايرن ميونخ وتلقى خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأنهى الملكي الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل للكأس ذات الأذنين برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي تأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وخاض الفريق 38 مباراة في الليجا، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 12 هزيمة.

خاض فريق أتلتيكو مدريد مباراة واحدة في البطولة أمام فريق غوادالاخارا الذي يشارك لأول مرة هذا العام، وحققوا الفوز بركلات الترجيح ينتيجة (4-5)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي بدون أهداف، ولعب الروخي بلانكوس مبارتين بعد انتهاء الموسم الماضي، الأولى أمام فريق بيتار وتلقوا خسارة بهدفين مقابل هدف، ثم حققوا الفوز على حساب فريق نومانسيا في اللقاء الودي الثاني بثلاثية دون رد.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

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