موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد أتلتيكو مدريد في بطولة الكأس الدولية للأبطال، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب ميتلايف أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم السبت 27 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 24 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في بطولة الكأس الدولية للأبطال استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20.

يدخل الميرينجي هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام أرسنال بهدفين لمثلهم في ثاني مبارياته في البطولة، وخاض الفريق لقاء كان أمام بايرن ميونخ وتلقى خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأنهى الملكي الموسم الماضي في المركز الثالث المؤهل للكأس ذات الأذنين برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي تأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، وخاض الفريق 38 مباراة في الليجا، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 12 هزيمة.

خاض فريق أتلتيكو مدريد مباراة واحدة في البطولة أمام فريق غوادالاخارا الذي يشارك لأول مرة هذا العام، وحققوا الفوز بركلات الترجيح ينتيجة (4-5)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي بدون أهداف، ولعب الروخي بلانكوس مبارتين بعد انتهاء الموسم الماضي، الأولى أمام فريق بيتار وتلقوا خسارة بهدفين مقابل هدف، ثم حققوا الفوز على حساب فريق نومانسيا في اللقاء الودي الثاني بثلاثية دون رد.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - أتلتيكو مدريد استاد ميتلايف السبت 27 يوليو 2019،

24 ذو القعدة 1440،

01:30 مصر، 02:03 السعودية RMTV

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يفتقد ريال مدريد في مباراة ريال بايرن ميونخ ماركو أسينسيو بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي خلال مبارااته أمام أرسنال في الكأس الدولية للأبطال، ويغيب ايضًا ناتشو فيرنانديز للإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء امام الجانرز.

سيبدأ المدرب الفرنسي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، ومن المتوقع ان يبدأ بالعناصر الأساسية للفريق وسيدفع سيرخيو راموس بجانب فاران، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيما بجانب لوكاس فاكسيز وإدين هازارد .

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - دانيل كاربخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إدين هازارد - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

يغيب لاعب وسط أتلتيكو مدريد ماركوس يورنتي بعد حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الأخيرة لأتلتيكو أمام تشيفاس جوادالاخارا، ولن يغيب اي لاعب أخر بسبب الإصابة وسيكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب دييجو سيميوني.

📍 Próxima parada del #AtletiSummerTour: Nueva Jersey

🔜 ¡El primer derbi de la temporada de acerca! 🙌#AúpaAtleti #ICC2019 pic.twitter.com/xPx4Prv8HU — Atlético de Madrid (@Atleti) July 24, 2019

سيبدأ المدرب الأرجنتيني بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها، وسيتواجد أولاك في حراسة المرمى وأمامه الرباعي كيران تريبيير وسافيتش وماريو هيرموسو ورينان لودي، أما وسط الميدان فسيدفع بكوكي بدلا من يورنتي، وأمامه سيتوجد ألفارو موراتا وديجو كوستا.

التشكيل | 4-4-2