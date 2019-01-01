موعد مباراة روما ضد لاتسيو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة روما القادمة ضد لاتسيو في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب الأولمبيكو أبوابه لاستضافة ديربي العاصمة بين لاتسيو وروما، وذلك يوم الأحد القادم 1 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 محرم 1441 هجرياً، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2019-20.

استهل الذئاب مشوارهم في السيري آ هذا الموسم بملاقاة فريق جنوى في الجولة الأولى، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، في مباراة شهدت تألق كبير من لاعبي الفريقان، ويحتل روما المركز الحادي عشر بنقطة واحدة، وسيدخل فريق روما هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم ليتقدم في ترتيب جدول الدوري الإيطالي.



حقق فريق لاتسيو الفوز في أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم في الكالتشيو على حساب فريق سامبدوريا بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب لويجي فيراريس معقل النسور، ويأتي الفريق في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من انتصار وحيد، وسيسعى النسور في خطف الثلاث نقاط من هذا اللقاء قبل أن يطير إلى ملعب باولو مازا لملاقاة فريق سبال في الجولة الثالثة يوم 15 من شهر سبتمبر.

رسمياً | سمولينج إلى روما على سبيل الإعارة

موعد مباراة روما ضد لاتسيو والقنوات الناقلة

ماندجوكيتش وكان على طاولة مفاوضات روما ويوفنتوس

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة لاتسيو - روما استاد الأولمبيكو الأحد 1 سبتمبر 2019، 2 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ماركو جويدا beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع لروما

سيفتقد فريق روما في لقاء لاتسيو ليوناردو سبينازولا ودييجو بيروتي بسبب الإصابة، ولن يغيب أي لاعب عن الفريق بداعي الإيقاف.

سيبدأ المدرب باولو فونسيكا بنفس طريقته الذي اعتاد عليها مع الذئاب في الدوري الإيطالي، وسيدفع فدريكو فازيو وجيانلوكا مانشيني في قلب الدفاع، وسيدخل إيدن دجيكو في الأمام لقيادة هجوم الفريق.

التشكيل | 4-2-3-1

باو لوبيز

ألكسندر كولاروف - فدريكو فازيو - جيانلوكا مانشيني - دافيد زاباكوستا

برايان كريستانتي - لورينزو بيليجريني

أليساندرو فلورينزي - نيكولو زانيولو - جنفيز أوندير

إيدن دجيكو



الغيابات والتشكيل المتوقع للاتسيو

سيغيب عن فريق لاتسيو في موقعة روما في الجولة الثانية من الكالتشيو اللاعب جوردان لوكاكو بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

#LazioRoma 🎙

Mister Simone #Inzaghi presenta la gara in conferenza stampa: "Ogni derby è come se fosse il primo, servirà coraggio"



➡️ https://t.co/kay9S68mT2 pic.twitter.com/wbtmuyBAMP — S.S. (@OfficialSSLazio) August 31, 2019

سيبدأ المدرب سيموني إنزاغي بنفس طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بثلاثي في قلب الدفاع وهم، لويز فيليبي، فرانشيسكو أتشيربي، ستيفان رادو، وفي الأمام سيتواجد تشيرو إيموبيلي بجانب أنخل كوريا.

التشكيل | 3-5-2