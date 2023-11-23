تعرف على موعد مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024، يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على رايو فاييكانو على ملعب "دي فاييكاس" معقل الفريق المدريدي.

برشلونة لا يسعى إلا للفوز ولا شيء آخر، لمواصلة الركض خلف كل من جيرونا وريال مدريد في الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 25 نوفمبر 2023 على ملعب "دي فاييكاس".

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب رايو فاييكانو - برشلونة السبت 25 نوفمبر 2023

15:00 مصر

16:00 السعودية beIN Sports HD 3 دي فاييكاس

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - إنييجو مارتينيز - جول كوندي - رونالد أراوخو

أوريول روميو - بيدري - فيرمين لوبيز

جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي. -فيران توريس