تعرف على موعد مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

سيكون جمهور الكرة السعودية على موعد مع مواجهة قوية على مستوى ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد ضمن مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب المسابقة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الإثنين 1 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق الأهلي - الاتحاد الإثنين 1 أبريل 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC الجوهرة المشعة فهد عريشي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ماتياس يايسله المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى عبدالرحمن الصانبي خط الدفاع سعد بالعبيد - عبدالباسط هندي - ميريح ديميرال - علي مجرشي خط الوسط علي الأسمري - زياد الجهني خط الهجوم ألان سانت ماكسيمان - روبرتو فيرمينو - رياض محرز - فراس البريكان

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو جاياردو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمى عبدالله المعيوف خط الدفاع حسن كادش - أحمد حجازي - لويز فيليبي - فواز الصقور خط الوسط نجولو كانتي.- فيصل الغامدي - أحمد الغامدي - جوتا خط الهجوم كريم بنزيما - عبدالرزاق حمدالله

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الاتحاد والأهلي؟

أقيمت أول مباراة بين الاتحاد والأهلي في عام 1938، على أحد الملاعب الترابية في مدينة جدة، وكانت مباراة ودية انتهت بالتعادل السلبي.

ما هو تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي؟

منذ نشأة الدوري السعودي في موسم 1976-1977، تواجه الاتحاد والأهلي في 95 مناسبة، يتفوق فيها "العميد" بصورة طفيفة، بعدما حقق 33 انتصارًا، مقابل 31 فوزًا لصالح "الراقي"، فيما حسم التعادل 31 مباراة بين الفريقين.

البطولة عدد المباريات فوز الاتحاد فوز الأهلي التعادل الدوري السعودي 95 33 31 31

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