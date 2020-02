موعد مباراة دورتموند ضد باريس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أبانوب صفوت

يستعد استاد سيجنال إيدونا بارك لاحتضان مباراة قوية ومنتظرة في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، تلك التي ستجمع بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان يوم الثلاثاء المقبل 18 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 24 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

يسعى الفريق الألماني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة مريحة تسهل عليه الأمور في مباراة العودة التي ستقام بعد أسبوعين، ويتسلح بالمهاجم النرويجي هالاند الذ يملك إحصائيات مرعبة في البطولة من أجل تحقيق فوز عريض.

في المقابل، سيحرص باريس سان جيرمان على العودة بأي نتيجة إيجابية من معقل الغواصات الصفراء، مستعينًا بخبرة توخيل في معرفة كل خبايا فريقه السابق من أجل تسهيل المهمة قبل أن تُلعب العودة على ملعب حديقة الأمراء.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

توخيل: عودة كافاني تمنحنا التفوق أمام بوروسيا دورتموند

سيفتقد الفريق الألماني لخدمات الثلاثي براندت، ديلاني ورويس للإصابة، عدا ذلك لن يغيب أي لاعب من بوروسيا دورتموند عن مواجهة باريس.

سيدخل المدرب لوسيان فافري بنفس الطريقة التي يعتمد عليها مؤخرًا وهي 3/4/3، بتواجد الحارس رومان بوركي في حراسة المرمى، أمامه ثلاثي الدفاع ماتس هوميلز، أكسيل زاجادو وبيتشيك، في خط الوسط الرباعي جيريرو، فيتسل، تشان وحكيمي، وفي المقدمة الثلاثي سانشو، هازارد وهالاند.

التشكيل | 3-4-3

يعاني باريس سان جيرمان من إصابة الثلاثي ماركينيوس، نيمار وديالو، وعدا ذلك لن يفتقد الفريق الفرنسي لأي لاعب آخر في مباراة بوروسيا دورتموند.

سيواصل الألماني توخيل اعتماده على طريقة لعب 4/4/2، بتواجد نافاس في حراسة المرمى، أمامه الرباعي مونييه، سيلفا، كيرير وبيرنات، في خط الوسط الرباعي دي ماريا، جايي، فيراتي ودراكسلر وفي المقدمة الثنائي كافاني ومبابي.

