تعرف على موعد مباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة لحساب الجولة 20 من البطولة.

يطمح ريال مدريد إلى مواصلة حملة استعادة لقب الدوري الإسباني حين يواجه خيتافي على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز ضمن مباريات الجولة 20 من موسم 2023-2024 "مباراة مؤجلة".

ويدخل ريال مدريد مباراته أمام الخصم المدريدي وهو في وصافة جدول ترتيب المسابقة خلف جيرونا مع تبقي مباراة أقل لصالح كتيبة كارلو أنشيلوتي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

تقام مباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 يوم الخميس 1 فبراير 2024 على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة خيتافي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق خيتافي - ريال مدريد الخميس 1 فبراير 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 كولوسيوم ألفونسو بيريز حسن العيدروس

تشكيل ريال مدريد المتوقع

من المتوقع أن يدخل كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أندري لونين

فران جارسيا - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي

براهيم دياز - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور



