تعرف على موعد مباراة جلطة سراي ضد مارسيليا في الجولة الثانية من دور مجموعات الدوري الأوروبي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي جلطة سراي ضيفًا على مارسيليا في الجولة الثانية من دور مجموعات الدوري الأوروبي 2021-2022.

في مفاجأة من العيار الثقيل، فاز جلطة سراي على لاتسيو في المباراة السابقة بهدفٍ نظيف، ليصعد مباشرةً إلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

أما نادي مارسيليا، فقد تعادل في المباراة الأولى مع سبارتاك موسكو، ليصبح في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

جدول مباريات جلطة سراي في الدوري الأوروبي 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي ومارسيليا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي ومارسيليا؟

موعد مباراة جلطة سراي ومارسيليا هو يوم الخميس 30 سبتمبر 2021، وتقام على ملعب فيلودروم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي ومارسليا؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي على قنوات بي إن سبورتس حصريًا في الشرق الأوسط، وتكون القناة الناقلة لمباراة جلطة سراي ضد مارسيليا هي beIN Sports 3 HD Premium.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مارسيليا - جلطة سراي الخميس 30 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ستاد فيلودروم

التشكيل المتوقع لمارسيليا

يغيب عن نادي مارسيليا الثنائي بوبكر كمارا وأركاديوش ميليك، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب خورخي سامباولي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-3-3-1

باو لوبيز

لوان بيريز - ألفارو جونزاليس - ويليام ساليبا

جيرسون - بابي جاي - فالنتين رونجيه

بامبا ديانج - ماتيو جندوزي - جنكيز أوندير

أمين حارث

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

يغيب عن جلطة سراي الرباعي ريان بابل وبايرام وبويوك ولوينداما للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تيريم على التشكيل التالي...

📸 Aslanlarımız, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maç haftasında Fransa temsilcisi Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 💪 #OMvGS pic.twitter.com/RtAgM7rrRy — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 27, 2021

التشكيل | 4-3-3

فيرناندو موسليرا

باتريك فان آنهولت - ماركاو - فيكتور نيلسون - دياندريه يدلين

تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو

محمد أكتورك أوغلو - ألكساندرو كيكالداو - سفيان فيغولي

مصطفى محمد