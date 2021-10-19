موعد مباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي ضد لوكوموتيف موسكو في الجولة الثالثة من دور مجموعات الدوري الأوروبي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي جلطة سراي ضيفًا على نادي لوكوموتيف موسكو في الجولة الثالثة من دور مجموعات الدوري الأوروبي 2021-2022.

فاز جلطة سراي على لاتسيو في المباراة الأولى بهدفٍ نظيف، وتعادل سلبيًا في الثانية مع نادي مارسيليا، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

أما نادي لوكوموتيف موسكو فقد تعادل في المباراة الأولى مع مارسيليا وخسر الثانية من لاتسيو، ليقع في قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

جدول مباريات جلطة سراي في الدوري الأوروبي 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو؟

موعد مباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو هو يوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي على قنوات بي إن سبورتس حصريًا في الشرق الأوسط، وستكون القناة الناقلة لمباراة جلطة سراي ضد لوكوموتيف موسكو هي beIN Sports 3 HD Premium.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب لوكوموتيف موسكو - جلطة سراي الخميس 21 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ستاد لوكوموتيف

التشكيل المتوقع للوكوموتيف موسكو

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماركوس جيسدول على التشكيل الآتي..

The introduction to the team and the first training session with our new head coach Markus Gisdol 📸 pic.twitter.com/VqAz6L5Ptm — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) October 13, 2021

التشكيل | 4-3-1-2

جيليرمي

ناير تيكنيزيان - دميتري بارينوف - بابلو - دميتري جيفوجليادوف

كونستانتين ماراديشفيلي - دانييل كوليكوف - أليكسيس بيكا بيكا

ريفات جيماليتدينوف

فيودور سمولوف - تينو أنجورين

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تيريم على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

فيرناندو موسليرا

باتريك فان آنهولت - ماركاو - فيكتور نيلسون - دياندريه يدلين

تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو

محمد أكتورك أوغلو - ألكساندرو تشيكيلداو - أوليمبيو موروتسان

هلال درفيش أوغلو