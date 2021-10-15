موعد مباراة جلطة سراي وقونيا سبور في الدوري التركي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي أمام قونيا سبور في الجولة التاسعة من منافسات الدوري التركي بمشاركة النجم المصري مصطفى محمد، والقنوات الناقلة..

يستقبل جلطة سراي على ملعبه تورك تيليكوم آرينا نظيره قونيا سبور، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة التاسعة من الدوري التركي.

الأنظار كلها موجهة إلى مصطفى محمد الذي استعاد عافيته بإحرازه لهدفين في آخر مباريات جلطة قبل التوقف الدولي، ثم أحرز هدفًا رفقة منتخب مصر في التوقف الدولي بشباك منتخب ليبيا.

الآمال كلها في أن يستمر نجم الزمالك بنفس الصورة التي ظهر عليها بآخر أسبوعين بعد أداء مخيب طرح فرضية رحيله هذا الشتاء وعودته إلى مصر مرة أخرى.

يحتل جلطة سراي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 14 نقطة ويتساوى مع قونيا سبور في النقاط مع تفوق الأخير بفارق الأهداف الذي يضعه بالمركز السادس.

جدول مباريات وترتيب جلطة سراي في الدوري التركي 2021-22

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وقونيا سبور وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وقونيا سبور؟

موعد مباراة جلطة سراي وقونيا سبور هو الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، على ملعب تورك تيليكوم آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وقونيا سبور؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جلطة سراي - قونيا سبور الأحد 17 أكتوبر 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD TR تورك تيليكوم آرينا

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تريم على التشكيل الآتي: