موعد مباراة جلطة سراي وقونيا سبور في الدوري التركي 2022 والقنوات الناقلة
يستقبل جلطة سراي على ملعبه تورك تيليكوم آرينا نظيره قونيا سبور، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة التاسعة من الدوري التركي.
الأنظار كلها موجهة إلى مصطفى محمد الذي استعاد عافيته بإحرازه لهدفين في آخر مباريات جلطة قبل التوقف الدولي، ثم أحرز هدفًا رفقة منتخب مصر في التوقف الدولي بشباك منتخب ليبيا.
الآمال كلها في أن يستمر نجم الزمالك بنفس الصورة التي ظهر عليها بآخر أسبوعين بعد أداء مخيب طرح فرضية رحيله هذا الشتاء وعودته إلى مصر مرة أخرى.
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يحتل جلطة سراي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 14 نقطة ويتساوى مع قونيا سبور في النقاط مع تفوق الأخير بفارق الأهداف الذي يضعه بالمركز السادس.
جدول مباريات وترتيب جلطة سراي في الدوري التركي 2021-22
في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وقونيا سبور وما هي القنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة جلطة سراي وقونيا سبور؟
موعد مباراة جلطة سراي وقونيا سبور هو الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، على ملعب تورك تيليكوم آرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وقونيا سبور؟
تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|جلطة سراي - قونيا سبور
|الأحد 17 أكتوبر 2021،
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD TR
|تورك تيليكوم آرينا
التشكيل المتوقع لجلطة سراي
من المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تريم على التشكيل الآتي:
التشكيل | 4-2-3-1
فيرناندو موسليرا
باتريك فان آنهولت - فيكتور نيلسون - ماركاو - دياندريه يدلين
تايلان أنتاليالي - بركان كوتلو
محمد أكتورك أوغلو - ألكساندرو تشيكيلداو - أوليمبيو موروتسان
مصطفى محمد