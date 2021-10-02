موعد مباراة جلطة سراي وريزا سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي القادمة في الدوري التركي 2021-22 ضد نادي ريزا سبور في الجولة الثامنة، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي جلطة سراي ضيفًا ثقيلاً على نادي ريزا سبور في الجولة الثامنة من الدوري التركي 2021-22.

تعادل جلطة سراي في مباراته الأخيرة مع مارسيليا في الدوري الأوروبي، أما آخر مبارياته في الدوري المحلي فكانت ضد جوزتبه، وانتهت بفوزه بهدفين لهدف.

يحتل نادي جلطة سراي بذلك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 11 نقطة، أما نادي ريزا سبور فيأتي في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.

جدول مباريات وترتيب جلطة سراي في الدوري التركي 2020-21

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وريزا سبور، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وريزا سبور؟

موعد مباراة جلطة سراي وريزا سبور هو يوم الأحد 3 أكتوبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وريزا سبور؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريزا سبور - جلطة سراي الأحد 3 أكتوبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD TR ستاد تشايكور ديدي

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

يغيب عن جلطة سراي الثنائي أردا توران وعمر العبدلاوي للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تيريم على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

فيرناندو موسليرا

باتريك فان آنهولت - فيكتور نيلسون - ماركاو - دياندريه يدلين

تايلان أنتاليالي - بركان كوتلو

محمد أكتورك أوغلو - ألكساندرو تشيكيلداو - أوليمبيو موروتسان

مصطفى محمد