موعد مباراة جلطة سراي وجوزتبه في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي القادمة في الدوري التركي 2021-22 ضد نادي جوزتبه في الجولة السابعة، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي جلطة سراي نادي جوزتبه في ستاد ترك تيليكوم أرينا في الجولة السابعة من الدوري التركي 2021-2022.

خسر جلطة سراي في الجولة السابقة من نادي قيصري سبور بالثلاثة، وتراجع للمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، وهي الهزيمة الثانية له هذا الموسم.

أما نادي جوزتبه فقادم من خسارته الثالثة على يد هاتاي سبور، ليحتل المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

جدول مباريات وترتيب جلطة سراي في الدوري التركي 2020-21

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وجوزتبه، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وجوزتبه؟

موعد مباراة جلطة سراي وجوزتبه هو يوم الأحد 26 سبتمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وجوزتبه؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جلطة سراي - جوزتبه الأحد 26 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD TR ستاد ترك تيليكوم

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فاتح تيريم على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

فيرناندو موسليرا

باتريك فان آنهولت - فيكتور نيلسون - كريستيان لوينداما - دياندريه يدلين

تايلان أنتاليالي - جوستافو أسونساو

محمد أكتورك أوغلو - سفيان فيغولي - إيمري كيلينش

مصطفى محمد