موعد مباراة جلطة سراي وإسطنبول باشاك شهير في الدوري التركي 2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي إسطنبول باشاك شهير ضيفًا على جلطة سراي في الجولة 17 من الدوري التركي 2021-2022.

لا يسير جلطة سراي بشكلٍ جيد هذا الموسم في الدوري التركي، حيث تراجع إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة، وذلك بعد الخسارة في المباراة الأخيرة من سيفاس سبور.

نادي إطنبول باشاك شهير يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بـ28 نقطة، وقد فاز في آخر مبارياته في الدوري على نادي قاسم باشا بهدفين لهدف.

جدول مباريات وترتيب جلطة سراي في الدوري التركي 2021-22

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة جلطة سراي وإسطنبول باشاك شهير في الجولة 17 من الدوري التركي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وإسطنبول باشاك شهير؟

موعد مباراة جلطة سراي وإسطنبول باشاك شهير هو يوم السبت 18 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وإسطنبول باشاك شهير؟

لا توجد قناة ناقلة للدوري التركي في الوطن العربي، ويمكنك مشاهدة المباراة عن طريق الأقمار الصناعية الأوروبية.

في بعض الأحيان تذاع قمم الدوري التركي على قنوات بي إن سبورتس في الشرق الأوسط، لكن بالتأكيد ستجدها على النسخة التركية للشبكة beIN SPORTS TR.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جلطة سراي - إسطنبول باشاك شهير السبت 18 ديسمبر 2021،



18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS TR NEF

التشكيل المتوقع لجلطة سراي

يغيب المدرب فاتح تيريم لإيقافه لمدة 5 مباريات في الدوري التركي، ويتولى قيادة الفريق مساعده سيلشوك إينان.

التشكيل | 4-3-3

إسماعيل شيبي

باتريك فان آنهولت - ماركاو - فيكتور نيلسون - دي أندريه يدلين

ألكساندرو تشيكيلداو - بركان كوتلو - إيمري كيلينش

ريان بابل - هلال ديرفيش أوغلو - كريم أكتورك أوغلو

التشكيل المتوقع لإسطنبول باشاك شهير

التشكيل | 4-1-4-1

محمد شيجيزير

حسن كالديريم - يوسف ندايشيمي - ليو دوارتي - عمر شاهينير

محموت تيكديمير

ناصر شادلي - بيركي أوزكان - دينيز توروش - إدين فيشتسا

ستيفانو أوكاكا