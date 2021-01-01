موعد مباراة جلطة سراي وألانيا سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي المقبلة أمام ألانيا سبور في الجولة السادسة والعشرين من الدوري التركي بمشاركة النجم المصري مصطفى محمد، والقنوات الناقلة.

يحلّ جلطة سراي ضيفًا ثقيلًا على ألانيا سبور بملعب بهجيشهر أوكولاري، في مباراة هامة ستقام بينهما لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري التركي.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا كبيرًا بالنسبة لجلطة سراي بعدما أخرجهم ألانيا سبور من منافسات الكأس الأسبوع الماضي بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

لكن على صعيد الدوري يواصل جلطة سراي تفوقه بقيادة المهاجم المصري مصطفى محمد، بعد الفوز بصعوبة على قاسم باشا بهدفين لهدف، أحرز المصري منهما هدفًا وصنع الآخر.

يحتل الضيوف حاليًا صدارة ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، متفوقين على فنربخشه بفارق الأهداف رغم التساوي في النقاط، بينما يأتي ألانيا سبور خامسًا برصيد 42 نقطة.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وألانيا سبور وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة جلطة سراي وألانيا سبور؟

موعد مباراة جلطة سراي وألانيا سبور في الدوري التركي هو السبت الموافق 20 فبراير 2021، بملعب بهجيشهر أكولاري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وألانيا سبور؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

أحيانا يتم نقل المباريات على beIN Sports 5 HD بشكل مباشر أو بعد ساعات قليلة من إذاعتها.

أما إذا لم تستطع متابعة المباراة فبمقدورك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول وينطلق قبلها بنصف ساعة تقريبًا.