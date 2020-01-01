موعد مباراة تونس وتنزانيا العودة في تصفيات كأس الأمم والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب تونس أمام تنزانيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 المقرر لها في الكاميرون، وما هي القنوات الناقلة؟

ينتقل منتخب تونس إلى مدينة دار السلام لمواجهة منتخب تنزانيا، وذلك على الملعب الوطني في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

نسور قرطاج تمكنوا من إدراك الفوز في مباراة الجولة الثالثة على نفس الخصم بنتيجة هدف نظيف من يوسف المساكني في رادس، ليضعوا قدمًا بالفعل في الكاميرون 2022.

نقطة واحدة تكفي تونس لضمان التواجد في كأس الأمم، ويتمنى زملاء فرجاني ساسي وعلي معلول العودة من دار السلام بها على أقل تقدير أو تحقيق الانتصار كما جرت العادة.

المزيد من الفرق

المجموعة عمومًا ستشهد اقتتالًا شرسًا على المركز الثاني بين تنزانيا وليبيا وغينيا الاستوائية، فجميعًا لديهم نفس الرصيد من النقاط، 3، بعد مرور أول ثلاث جولات.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة تونس وتنزانيا وما هي القنوات الناقلة.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة منتخب تونس وتنزانيا؟

موعد مباراة منتخب تونس أمام منتخب تنزانيا هو الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، الموافق 2 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على الملعب الوطني بدار السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب تونس وتنزانيا؟

تمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق بث تصفيات كأس أمم إفريقيا، ومن المقرر أن تنقل مباراة تونس وتنزانيا عبر القناة السابعة.

كما يمكن لزوار موقع جول متابعة المباراة من خلال البث المباشر الكتابي المقدم لكل المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تنزانيا - تونس الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

20:00 تونس، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 7 الملعب الوطني بدار السلام

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس:

من المتوقع أن يواصل منذر الكبير الاعتماد على نفس التشكيل الذي خاض به مباراة الذهاب والذي كان على النحو الآتي:

🎥 ملخص المباراة:



🇹🇳 تونس 1-0 تنزانيا 🇹🇿



يوسف المساكني يسجل من علامة الجزاء ليحصد منتخب بلاده النقاط الكاملة. ⚽#TUNTAN | #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/eQpMcGTGKf — CAF - AR (@caf_online_AR) November 13, 2020