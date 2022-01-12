موعد مباراة تونس القادمة في كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب تونس لمواجهة عربية صعبة أمام موريتانيا، في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقدّم نسور قرطاج بداية سيئة للغاية بعد الهزيمة على يد مالي بهدف نظيف، بالمباراة التي أهدر خلالها وهبي الخزري ركلة جزاء لتونس.

ورغم الأداء السيئ الذي قدمته تونس لكنها تعرضت لظلم واضح بعدما أنهى حكم المباراة اللقاء في الدقيقة 88، في أحد أغرب وقائع كرة القدم ربما عبر تاريخها.

موريتانيا بدورها تبدأ المسابقة بمباراة مع جامبيا، والأمل أن يتمكن "المرابطون" هذه النسخة من التواجد في المراكز الثلاثة الأولى والتأهل لثمن النهائي.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد الديربي العربي الذي سبق وأن لُعب في نسخة 2019 بمصر، وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة تونس وموريتانيا؟

موعد مباراة تونس وموريتانيا هو الأحد الموافق 16 يناير 2022، على ملعب ليمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت تونس، الرابعة مساءً بتوقيت موريتانيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا؟

تُبث منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا عبر شاشات قناة beIN Sports، وستنقل المباريات عبر قنوات الباقة المخصصة للبطولة وهُم beIN MAX 1 وbeIN MAX 2

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.