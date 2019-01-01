موعد مباراة تونس ضد مدغشقر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن مباراة تونس ضد مدغشقر في دور الـ 8 من كأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد السلام أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين مدغشقر وتونس وذلك يوم الخميس 11 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 8 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

تأهل نسور قرطاج إلى دور الـ8 بفوز صعب على حساب منتخب غانا بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين في استاد الإسماعيلية، ووصل منتخب تونس إلى ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد أن بلغ هذا الدور أعوام 1988،2006،2008،2012،20،2015،2017، بينما كان حاضر في النهائي ثلاث مرات وتُوج في مناسبة وحيدة على أرضه عام 2004 على حساب المنتخب المغربي.

قدم منتخب مدغشقر أداء مميز في المباريات السابقة في البطولة، ويعد هو أحد مفاجآت النسخة 32، واستطاع الفريق بلوغ ربع النهائي والدخول في السباق على اللقب ضمن الثمانية الكبار، بعدما أطاح بنظيره الكونغو الديموقراطية من ثمن النهائي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة انتهت أشواطها الأصلية والاضافية بالتعادل بنتيجة (2-2)، كان قريب الجواميس من حسمها في الوقت الأصلي لولا تعادل الفهود مع الثواني الأخيرة.

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موعد مباراة تونس ضد مدغشقر والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مدغشقر - تونس استاد الإسماعيلية الخميس 11 يوليو 2019،

8 ذوالقعدة 1440 هجرياً، 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب تونس

المركز قائمة منتخب تونس حراسة المرمى فاروق بن مصطفى ، معز بن شريفية، معز حسن. الدفاع نسيم هنيد، ياسين مرياح، ديلان برون، محمد دراغر، وجدي كشريدة، أيمن بن محمد، أسامة الحدادي، كريم العواضي ، رامي البدوي الوسط الفرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، مارك اللمطي، يوسف المساكني، نعيم السليتي الهجوم بسام الصرارفي، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي، وهبي الخزري، فراس شواط

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب التونسي في لقائه امام مدغشقر بسبب الإيقاف فى ربع نهائي من البطولة الأفريقية، لكن يستمر غياب الظهير الأيسر لنسور قرطاج أيمن بن محمد ويوسف المساكني للإصابة

هدف رائع سجله مهاجم #نسور_قرطاج طه ياسين الخنيسي استحق به جائزة هدف اليوم المقدمة من @1xbet_Eng



أخبرونا تقييمكم لذلك الهدف؟ 🤔 #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/lqdH7GreaE — CAF - عربي (@caf_online_AR) ٨ يوليو ٢٠١٩

سيدخل المدرب الفرنسي هذه المباراة بنفس التشكيل الذي بدأ بها البطولة، وسيدفع بالثنائي ياسين مرياح، ديلان برون في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم نسور قرطاج في هذا اللقاء الثلاثي الهجومي طه ياسين الخنيسي، أنيس البدري، يوسف المساكني.

التشكيل | 4-3-3

معز بن شريفية

وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون - أسامة الحدادي

غيلان الشعلالي - إلياس السخيري - فرجاني ساسي

أنيس البدري - طه ياسين الخنيسي - يوسف المساكني

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب مدغشقر

المركز قائمة منتخب مدغشقر حراسة المرمى جان راندرياناسولو، إبراهيما دابو، ملفين أدريان. الدفاع توبيسوا نجاكانيرينا، باسكال رازاكانانتينيانا، توماس فونتين، جيروممومبريه، رومان ميتانير، توافينا رامبيلوسون، جيريمي موريل، فابيان بوير. الوسط إبراهيم أمادا، أروهاسينا أندرياناريما، زوتسارا راندريامبولولونا، روماريو راكوتواريسوا، أنيسيت أندريانانتيناينا، ماركو إلايماهاريتا، ديمتري كالوين، ريان رافيلوسون. الهجوم باولين فوافي، فانيفا إيما أندرياتسيما، لالاينا نومينياناهاري، كاروليس اندريا ماستينور، أندونياينا راكوتون درازاكا، نجيفا راكوتوهاريمالالا، ويليام جروس.

لا يوجد غيابات في صفوف منتخب الباريا فى هذه المباراة ، وسيكون الفريق جاهز وكامل العدد فى هذه المواجهة الصعبة امام نسور قرطاج

لن يغير المدرب نيكولاس دوبوي ف ي طريقته الذي بدأ بها امام جمهورية الكونجو، وسيكون توماس فونتين وباسكال رازاكانانتينيانا في قلب الدفاع، أما في الأمام سيتواجد الثلاثي كاروليس اندريا وفانيفا إيما أندرياتسيما، الاينا نومينياناهاري.

التشكيل | 4-3-3