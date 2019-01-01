موعد مباراة تونس ضد ساحل العاج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة تونس القادمة ضد ساحل العاج في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي، علي ملعب روبرت ديوشن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يواجه منتخب تونس نظيره منتخب ساحل العاج ودياً في إطار استعدادت المنتخب التونسي لتصفيات كأس أمم أفريقيا2021، وتصفيات كأس العالم 2022، وذلك يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 11 محرم 1441 هجرياً، وسيستضيف اللقاء ملعب روبرت ديوشن بفرنسا.

فاز المنتخب التونسي وديًا على نظيره منتخب موريتانيا بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي برادس، ستكون هذه المباراة الثانية الودية لنسور كرتاج إستعداداً بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحلين والتي سيتم إستئنافها في هذا الشهر، وتصفيات الأمم الأفريقية 2021 والتس يتقام فى الكاميرون.

على الجانب الآخر، خسر المنتخب الإيفواري أمام منتخب بنين، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية إستعدادً للمنافسات الدولية المقبلة، يتواجد منتخب كوت ديفوار فى المجموعة الحادية عشر، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021، رفقة منتخبات إثيوبيا، النيجر ومدغشقر.

تونس تتغلب على موريتانيا ودياً بهدف نظيف

موعد مباراة تونس ضد ساحل العاج والقنوات الناقلة

فيفا يُعلن بث مباريات الدور التمهيدي لتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022 مجانًا

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة تونس - موريتانيا روبرت ديوشن الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ميلادياً،

11 محرّم 1441 ،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس لم يتم تحديد الحكم القناة الوطنية الثانية بتونس

منذر الكبير: شرف لي تدريب المنتخب التونسي وحلم طال انتظاره

موعد مباراة تونس ضد ساحل العاج والقنوات الناقلة

تونس تتغلب على موريتانيا ودياً بهدف نظيف

سيغيب عن منتخب تونس كلً من فيرجاني ساسي وحمدي النقاز لاعبي الزمالك، كما سيغيب أيضاً الحارس معز بن شريفية واللاعب خالد كشريدة بعد إصابتهم الآخيرة خلال مشاركتهم في تدريبات المنتخب، وقد تم إستبعاد لاعب الوسط غيلان الشعلالي لأسباب انضباطية

سيدخل المدرب منذر الكبير مدرب المنتخب بالاعتماد على الأسلوب والشكل الهجومي في المنتخب ، والمتوقع ان يبدأ بعلي معلول ظهير النادي الأهلي المصري بعد عودته لصفوف المنتخب، ويقود الخط الهجومي المهاجم طه ياسين الخنيسي ، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-2-3-1

فاروق بن مصطفى

علي معلول - ياسين مرياح - حمزة المثلوثي - رامي البدوي

ألياس السخيري - أحمد خليل

يوسف المساكني - نعيم السليتي - أنيس البدري

طه ياسين الخنيسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب ساحل العاج

يغيب عن منتخب ساحل العاج، نيكولاس بيبي، جناح آرسنال الإنجليزي، بمن أجل مواصلة التأهيل في لندن، استعدادًا للمرحلة المقبلة، بعد أن تواصل آرسنال لاتفاق مع الاتحاد الإيفواري بعدم مشاركته فى وديتي بنين وتونس المقبلة



سيعتمد المدرب إبراهيم كامارا على طريقة وسيدفع بالعناصر الهامة في منتخبه التي قدموا بيها مستوى مقبول في كأس الأمم الأفريقية الآخيرة بمصر.

التشكيل | 4-3-3