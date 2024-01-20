موعد مباراة تونس القادمة ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Tunisia 2023 Afcon squadGetty
كأس أمم إفريقياSouth Africa v TunisiaTunisiaSouth Africa

تعرف على موعد مباراة تونس القادمة ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 ضد مالي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات..

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سيواصل المنتخب التونسي ظهوره في كأس أمم إفريقيا بمجموعته الصعبة والمعقدة حين يواجه منتخب جنوب إفريقيا الصعب في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين.

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ويطمح نسور قرطاج لإثبات أنفسهم كفريق من بين الأفضل في القارة تاريخيًا، خصوصًا بعد أن وقعوا في مجموعة تنافسية للغاية.

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في السطور التالية من موقع "جول".. نقدم لكم موعد مباراة المنتخب التونسي القادمة ضد جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة..

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 حتى النهائي والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما موعد مباراة تونس وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تقام مباراة منتخب تونس وجنوب إفريقيا يوم الأربعاء 24 يناير 2024 على ملعب أمادو جون كوليبالي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس إفريقيا 2023.

وتم تغيير اسم القنوات beIN AFCON،ويمكن مشاهدة المباريات على الإنترنت عبر تطبيق TOD.

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

المعلق

تونس - جنوب إفريقياالأربعاء 24 يناير 2024
20:00 مصر، 19:00 السعودية		beIN AFCON 1أمادو جون كوليباليعصام الشوالي

تشكيل تونس المتوقع لمباراة جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023

من المتوقع أن يعتمد جلال القادري على العناصر الآتية:

التشكيل: 4-3-3

البشير بن سعيد
وجدي كشريدة- ياسين مرياح- منتصر الطالبي- علي معلول
إلياس سخيري- أنيس بن سليمان - محمد علي بن رمضان
يوسف المساكني- هيثم جويني- إلياس العاشوري

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