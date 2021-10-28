موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة توتنهام أمام مانشستر يونايتد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على توتنهام، في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يدخل المباراة بعد أن تعرض لهزة عنيفة، بالخسارة بخمسة أهداف دون رد على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة الماضية أمام غريمه ليفربول.

الهزيمة القاسية أمام "الريدز" جمدت رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كما أثارت الشكوك حول مستقبل النرويجي أولي جونار سولشاير مع الفريق.

أما توتنهام، فيدخل المباراة هو الآخر بحثًا عن استعادة الثقة، خاصة بعد الخسارة في الجولة الماضية في ديربي لندني أمام وست هام بهدف دون رد.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022

نتائج توتنهام متذبذبة بشكل واضح خلال الموسم الحالي، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

الآن نستعرض سويًا موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد؟

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد هو السبت الموافق 30 أكتوبر 2021، وتقام على ملعب توتنهام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب توتنهام - مانشستر يونايتد السبت 30 أكتوبر 2021،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium توتنهام

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على التشكيل الآتي:

المزيد من صور تدريبات الأربعاء في كارينجتون! 📸#يوناتيد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 28, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - رافاييل فاران - آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديش - ماسون جرينوود

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لتوتنهام

من المتوقع أن يعتمد المدرب نونو سانتو على التشكيل الآتي: