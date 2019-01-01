موعد مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة توتنهام القادمة ضد بايرن ميونخ، في نهائي بطولة الكأس الدولية للأبطال، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف ملعب آليانز أرينا بألمانيا مباراة قوية تجمع بين توتنهام وبايرن ميونخ يوم الأربعاء 31 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 28 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في نهائي النسخة السادسة من بطولة كأس أودي الودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20.

تأهل الفريق البفاري إلى المباراة النهائية بعد تحقيق فوز كبير على حساب فنربخشة بنتيجة (6-1) فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آليانز أرينا فى نصف نهائي البطولة الودية، وخاض بايرن ميونخ قبل لقاء توتنهام أربع مباريات ودية في نفس البطولة، الأولى كانت أمام آرسنال وإنتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، ثن استطاع ان يعود من جديد وحقق الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التقي مع الفريق الإيطالي ميلان واستطاع ان يحقق فوز صعب بهدف دون رد.

استهل توتنهام مشواره في بطولة الكأس الدولية للأبطال بتحقيق الفوز على حساب يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تلقى خسارة في ثاني اللقاءات الودية على يد فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف، وحقق فوز صعب على حساب الفريق الملكي ريال مدريد بهدف نظيف، وسيدخل هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق لقب بطولة كأس أودي، ويستهل السبيرز مشوارهم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام يوم 10 أغسطس عندما يستضيفوا فريق أستون فيلا.

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موعد مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة توتنهام - بايرن ميونخ استاد آليانز آرينا الأربعاء 31 يوليو 2019،

28 ذو القعدة 1440،

20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

لا توجد غيابات في صفوف بايرن ميونخ في المباراة ضد ريال مدريد أي عنصر بسبب الإصابة، وسيكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب نيكو كوفاتش جاهزة لحصد لقب البطولة.

„Natürlich wissen die Spieler, dass es Vorbereitung ist und dass es um die Startplätze geht. Deswegen geben sie 100%. Ich bin mit allen hochzufrieden. Es ist ein enges Rennen.“#AudiCup #packmas pic.twitter.com/GdVRiRZ11L — FC Bayern München (@FCBayern) July 30, 2019



سيبدأ المدرب الكرواتي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع جيروم بواتينج بجانب نيكلاس زوله فى قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني رناتو سانشيز، الكانتارا، ليون جوريتزكا، وسيقود هجوم البفاري ليفاندوفسكي بجانب كينجسيلي كومان وسيرجي جنابري.

التشكيل | 4-3-3

مانويل نوير

دافيد ألابا - نيكلاس زوله - جيروم بواتينج - جوشوا كيميتش

ريناتو سانشيز - تياجو ألكانتارا - ليون جورتزكا

كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي - سيرجي جنابري

الغيابات والتشكيل المتوقع لتوتنهام

لن يفتقد توتنهام أي لاعب بسبب الإصابة قبل مواجهة بايرن ميونخ في نهائي بطولة كأس أودي الودية، وسيكون على المدرب ماوريسيو بوتشينيو اختيار التشكيل الأمثل لهذا اللقاء.

سيبدأ المدرب الأرجنتيني هذه المباراة بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها، وسيدفع على بتوبي آلديرفايرليد يان فيرتونجن في قلب الدفاع، وسيدخل هاري كين كماهجم صريح، ومن خلفه الثلاثي، كريستيان إريكسن، إيريك لاميلا ، سون هيونج مين.



التشكيل | 4-2-3-1