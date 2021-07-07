موعد مباراة بيرو وكولومبيا في كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بيرو ضد كولومبيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بطولة كوبا أمريكا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب ماني جارينشا الوطني، مباراة هامة وقوية تجمع بين منتخب بيرو، أمام كولومبيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2021.

منتخب بيرو، ودع البطولة من دور نصف النهائي، بعد الخسارة من المنتخب البرازيلي بهدف دون رد، وسيعمل على مواصلة نجاحاته في البطولة بالحصول على الميدالية البرونزية.

على الجانب الآخر، المنتخب الكولومبي، كان قريبًا من الوصول إلى المباراة النهائية، وحارب حتى النفس الأخير أمام الأرجنتين في نصف النهائي الآخر، والذي انتهى بركلات الترجيح.

جدول مباريات كوبا أمريكا 2021، المجموعات وربع النهائي والمربع الذهبي

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة بيرو وكولومبيا وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة بيرو وكولومبيا؟

موعد مباراة بيرو وكولومبيا هو السبت 10 يوليو 2021، على ملعب ماني جارينشا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيرو وكولومبيا؟

تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بيرو - كولومبيا السبت 10 يوليو 2021،

02:00 مصر، 03:00 السعودية 6,beIN Sports HD Max 5 ماني جارينشا

التشكيل المتوقع لمنتخب بيرو

التشكيل| 4-2-3-1

بيدرو جاليسي

ميجيل تراوكو - ألكساندر كاينس - كريستيان راموس - ألدو كورزو

يوشيمار يوتون - ريناتو تابيا

كريستيان كويفا - سيرخيو بينيا - أليكس فاليرا

جيانلوكا لابادولا

التشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا

التشكيل | 4-4-2

دافيد أوسبينا

ويليام تيسيو - دافينسون سانشيز - ييري مينا - دانييل مونيوز

كوادرادو - جوستافو كويار - ويلمار باريوس - رافائيل بوري

دوفان زاباتا - لويس مورييل