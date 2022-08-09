موعد مباراة بيراميدز القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بيراميدز القادمة في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة.

يستضيف ستاد الدفاع الجوي مباراة بيراميدز وسموحة، والتي تجمع بينهما ضمن الجولة 31 من الدوري المصري 2021-2022.

فاز نادي بيراميدز على نادي غزل المحلة في الأسبوع 30 بهدفين دون رد، وارتفع رصيده للنقطة 65 في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بـ72 نقطة.

أما نادي سموحة فتعادل مع نادي سيراميكا كليوباترا في آخر مبارياته، وأصبح رصيده 41 نقطة في المركز السادس.

والآن نتعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد سموحة والتي تقام ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة بيراميدز وسموحة؟

موعد مباراة سموحة وبيراميدز هو يوم الجمعة 19 أغسطس 2022 في ستاد الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة سموحة وبيراميدز ؟

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وبيراميدز هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.