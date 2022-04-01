موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا، على حساب نظيره بيراميدز، ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، على ملعب الدفاع الجوي.

فاز الزمالك في مباراته الأخيرة على نادي الجونة، بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 25 نقطة في المركز الثالث، وسيطمح لمواصلة الانتصارات ومصالحة جماهيره عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا، وسينصب تركيزه على بطولة الدوري للحفاظ على لقبه.

على الجانب الآخر خسر بيراميدز من الأهلي في المباراة الأخيرة بثلاثية دون رد، ليتجمد رصيده عند النقطة 26 في المركز الثاني، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض للحفاظ على مركزه الحالي بالترتيب.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة بيراميدز والزمالك في الجولة 11من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة بيراميدز والزمالك؟

موعد مباراة بيراميدز والزمالك هو يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 على استاد الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك؟

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.