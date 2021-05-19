موعد مباراة بلد الوليد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بلد الوليد أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على بلد الوليد، في أهم مباريات الموسم بالنسبة للفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني على ملعب نيوفو جوسي زورييلا.

أتلتيكو مدريد يدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، إذ أن فوزه في المباراة سيعنى تحقيقه لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، دون النظر عن نتيجة مباراة ريال مدريد وفياريال.

على الجانب الآخر بلد الوليد، حاله لن يختلف كثيرًا عن الروخي بلانكوس، إذ يريد الفريق الفوز فقط للحفاظ على آخر آماله في الهروب من دائرة الهبوط والاستمرار في الدوري الإسباني الموسم المقبل.

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وفي التقرير التالي نستعرض معًا موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد، هو السبت الموافق 22 مايو 2021، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها في الشرق الأوسط، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة.

وفي حال لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بلد الوليد - أتلتيكو مدريد السبت 22 مايو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 نيوفو جوسي زورييلا

تشكيل بلد الوليد المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

جوردي ماسيب

لويس بيريز – خواكين فيرنانديز – خافيير سانشيز – لوكاس أولازا

بابلو هيرفاس – روبن ألكاراز – كيكي بيريز – أوسكار بلانو

جواو فيليبي – شون ويسمان

Just 3 days left 👉 #RealValladolidAtleti pic.twitter.com/RmJBMc1bQo — Real Valladolid CF EN (@realvalladolidE) May 19, 2021

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

يان أوبلاك

كيران تريبيه – سافيتش – فيليبي – هيرماسو

ماركوس لورينتي – كوكي – ساؤول

آنخيل كوريا – لويس سواريز - كاراسكو