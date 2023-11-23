تعرف على موعد مباراة برينتفورد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، يحل آرسنال ضيفًا ثقيلًا على برينتفورد على ملعب "جريفن بارك" معقل "برينتفورد".

آرسنال يسعى للفوز وعدم التعثر منتظرًا نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي ستكون في مصلحته على أي حال، لكن عليه أن يضمن نقاط مباراته أولًا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برينتفورد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة برينتفورد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

موعد مباراة برينتفورد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 25 نوفمبر 2023 على ملعب "جريفن بارك".

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة برينتفورد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برينتفورد - آرسنال السبت 25 نوفمبر 2023

19:30 مصر

20:30 السعودية beIN Sports HD 1 جريفن بارك

التشكيل المتوقع لآرسنال

من المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أرون رامسدايل

أولكسندر زينشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالايس - تاكيهيرو تومياسو

مارتين أوديجارد - ديكلان رايس - جورجينيو

بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي