موعد مباراة برشلونة و ويسكا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ويسكا بملعب ألكوراز لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يرتحل برشلونة إلى ملعب ألكوراز لمواجهة ويسكا، الصاعد حديثًا لليجا، وذلك يوم الأحد المقبل لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

المباراة الأولى للبرسا في العام الجديد لا تقبل القسمة على اثنين بعد التعادل المخيب جدًا للآمال في الجولة الماضية مع إيبار بكامب نو، الأمر الذي طرح علامات استفهام كثيرة حول مستقبل المدرب رونالد كومان في كتالونيا.

الآن يمتلك برشلونة 25 نقطة ويحتل المركز السادس ويبدو أنه ابتعد كثيرًا عن صراع المنافسة على لقب الليجا، وبات كومان لا يملك خيارًا آخر سوى الفوز وتدارك الموقف سريعًا بدلًا من أن يتم الإطاحة به.

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في الوقت نفسه فإن ويسكا لا يزال يتذيل ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة ولم يتمكن من تحقيق سوى فوزًا وحيدًا على ألافيس، مع تسع تعادلات، ويفترض بناء على ما سبق أن تكون مهمة البلوجرانا سهلة نوعًا ما.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وويسكا والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة برشلونة و ويسكا؟

موعد مباراة برشلونة وويسكا هو الأحد الموافق 3 يناير 2021، الموافق 9 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب ألكوراز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة و ويسكا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة وويسكا على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.