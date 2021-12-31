موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يفتتح برشلونة مبارياته بعام 2022 بارتحاله لملعب إيبيروستار لمواجهة مايوركا، بالمباراة التي تقام بينهما لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 28 نقطة، ويأمل تشافي هيرنانديز في استئناف العام الجديد بانتصار يُحسِّن من الموقف الكتالوني كثيرًا لا سيما وفي ظل تفشي كورونا داخل كامب نو.

مايوركا العائد إلى الدوري الإسباني هذا الموسم يأتي في المركز الخامس عشر ولديه 20 نقطة، وشهدت آخر مبارياته في 2021 هزيمة ثقيلة من غرناطة برباعية لهدف.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة ومايوركا، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة ومايوركا؟

موعد مباراة برشلونة ومايوركا هو الأحد الموافق 2 يناير 2022، على ملعب إيبيروستار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا على شبكة beIN Spots القطرية.

أما إذا لم تستطع متابعة المباراة عبر التلفزيون، يمكنك متابعة البث المباشر الكتابي المقدم من جول، والذي ينطلق قبل اللقاء بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مايوركا - برشلونة الأحد 2 يناير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 إيبيروستار

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يُجابه برشلونة أزمة حقيقية بتعرض 10 لاعبين دفعة واحدة لفيروس كورونا وتأكد غيابهم عن مباراة مايوركا.

جافي، عثمان ديمبيلي، صامويل أومتيتي، سيرجينو ديست، فيليبي كوتينينو، عبد الصمد الزلزولي، كليمون لونجليه، داني ألفيش، جوردي ألبا، أليكس بالدي، جميعهم من مصابي كورونا بالنادي الكتالوني.

يُضاف إلى تلك القائمة بيدري وممفيس ديباي وأنسو فاتي وسيرجي روبيرتو ومارتن برايثوايت وهم مصابون عضليًا، لذلك فمن الصعب حقًا التنبؤ بتشكيل البلوجرانا في ظل هذه الظروف.

التشكيل المتوقع لمايوركا

من المتوقع أن يعتمد المدرب لويس جارسيا على التشكيل الآتي:

🔥 Amb voltros a la fi del 𝐌𝐎́𝐍!



👹 Esperam a tots els nostres abonats en el partit de diumenge contra el @FCBarcelona_es!



ℹ️ Tots ells conformen el 75% que ha xifrat el @sanidadgob per als esdeveniments en exterior pic.twitter.com/ZyMTsOC9vp — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) December 29, 2021