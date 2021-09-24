موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب كامب نو، مباراة هامة تجمع بين برشلونة، وليفانتي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة يريد مصالحة جماهيره، بعد تعادله في آخر مباراتين، ومن قبلهما الخسارة في دوري أبطال أوروبا من بايرن ميونخ، ويريد استعادة نغمة الانتصارات من جديد للاقتراب من القمة والمنافسة على اللقب، وسيدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز.

أما ليفانتي هذا الموسم، فشل في تحقيق الفوز بأي مباراة من مبارياته الست التي خاضها من قبل، وسيعمل على تحسين مسار الفريق والخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره هذا الموسم، والاقتراب من المناطق الدافئة في الجدول.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وليفانتي وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وليفانتي؟

يلتقي برشلونة مع ليفانتي يوم الأحد 26 سبتمبر 2021، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - ليفانتي الأحد 26 سبتمبر 2021،

16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لليفانتي

التشكيل | 4-4-2

أيتور فيرنانديز

خورخي ميرامون - دوراتي - موستافي - كارلوس كليرك

خورخي دي فروتوس - بابلو مارتينيز - نيمانيا رادويا - جونزالو ميليرو

روجر مارتي - موراليس

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

سيرجينيو ديست - رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجيزا

جافي - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

ممفيس ديباي - لوك دي يونج - فيليبي كوتينيو