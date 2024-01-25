تعرف على موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة لحساب الجولة 22 من البطولة.

يطمح برشلونة إلى مداواة جراحه بعد الخروج المر من كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بيلباو، حين يواجه فياريال في مباراة قوية بالدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة مباراته أمام فياريال وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة خلف جيرونا وريال مدريد، ويطمح في عدم فقدان أي نقاط أخرى في صراع المنافسة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لفريق المدرب تشافي هيرنانديز.

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

تقام مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024 يوم السبت 27 يناير 2024 على ملعب مونجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - فياريال السبت 27 يناير 2024

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 مونجويك

تشكيل برشلونة المتوقع

من المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

جواو كانسيلو - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - جول كوندي

فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري

فيران توريس - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي