موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحتضن ملعب "كامب نو"، قمة الجولة التاسعة من منافسات موسم 2021-2022 من بطولة الدوري الإسباني، في لقاء يجمع بين برشلونة وفالنسيا.

برشلونة يدخل المباراة وأمله في تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، خاصة بعد الخسارة المذلة التي تلقاها أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية بهدفين دون رد.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 12 نقطة، حققها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها، والسقوط في خسارة واحدة.

أما فالنسيا وبعد بداية واعدة للغاية خلال الموسم الحالي، حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادل في بداية الدوري الإسباني، سقط في خسارتين متتاليتين أمام ريال مدريد ثم إشبيلية، وتعادل في آخر مباراتين.

ويحتل فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات وثلاثة تعادلات، وخسارتين.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وفالنسيا وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وفالنسيا؟

يلتقي برشلونة مع فالنسيا يوم الأحد 17 أكتوبر 2021، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - فالنسيا الأحد 17 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - جوردي ألبا

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

ممفيس ديباي - لوك دي يونج - أنسو فاتي

التشكيل المتوقع لفالنسيا

التشكيل | 4-4-2

ياسبر سيليسن

تييري كوريا - باوليستا - مختار دياكابي - توني لاتو

كارليس سولير - دانييل فاس - هوجو جويامون - هوجو دورو

ماكسيمليانو جوميز - جونسالو جيديش