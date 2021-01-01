موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة في الجولة 33 من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف نادي برشلونة على ملعبه كامب نو نادي غرناطة، وذلك في الجولة 33 من الدوري الإسباني 2020-21.

كانت آخر خسارة للنادي الكتالوني في الليجا في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، وبعد الهزيمة فاز في مباراتين على التوالي على خيتافي وفياريال، ليتساوى في الرصيد مع الملكي بـ33 نقطة ويقع في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

خسر نادي غرناطة في مباراته الأخيرة من إشبيلية بهدفين لهدف، ويحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة عن سيلتا فيجو التاسع وأتلتيك بيلباو العاشر.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2020-21 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة؟

موعد مباراة برشلونة وغرناطة هو يوم الخميس 29 أبريل 2021، الموافق 17 رمضان 1442 هجريًا بملعب كامب نو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة؟

تنقل مباريات الدوري الإسباني حصريًا على قنوات بي إن سبورتس، وستذاع مباراة برشلونة وغرناطة على beIN SPORTS HD 1.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وغرناطة عن طريق موقع جول، والذي سيبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - غرناطة الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يغيب عن برشلونة فيليبي كوتينيو ومارتين برايثوايت للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ رونالد كومان بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 3-1-4-2

مارك أندريه تير شتيجن

كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجيزا

سيرجيو بوسكيتس

جوردي ألبا - فرينكي دي يونج - بيدري - سيرجي روبيرتو

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي

التشكيل المتوقع لغرناطة

يغيب عن غرناطة لاعب واحد فقط للإصابة هو لويس ميا، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب دييجو مارتينيز بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-4-2

روي سيلفا

كويني - جيرمان سانشيز - خيسوس فاييخو - فيكتور دياز

داروين ماتشيس - يانخيل هيريرا - يان إتيكي - فيدي فيكو

خورخي مولينا - روبيرتو سولدادو