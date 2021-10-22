موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب كامب نو، كلاسيكو جديد للكرة الإسبانية، يجمع بين برشلونة وريال مدريد، ضمن إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

برشلونة يدخل المباراة وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة، بعد لعب 8 مباريات.

وسيعمل أبناء المدرب رونالد كومان، على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة الزحف نحو القمة، وتعطيل ريال مدريد، ومصالحة الجماهير بعد الأداء الذي يقدمه الفريق منذ مطلع الموسم، لتكون تلك المباراة بداية تصحيح مسار الفريق الكتالوني.

على الجانب الآخر، ريال مدريد يحتل المركز الثالث من سلم الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد لعب 8 مباريات، ولكنه تعثر في آخر مباراتين بتعادل ثم هزيمة على الترتيب.

دوافع ريال مدريد في الفوز بالمباراة، لن تقل عن دوافع برشلونة، فالميرينجي هدفه نقاط المباراة، من أجل الاقتراب من القمة، وزيادة فرصه في الحصول على اللقب من جديد.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وريال مدريد وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مدريد؟

يلتقي برشلونة مع ليفانتي يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - ريال مدريد الأحد 24 أكتوبر 2021،

16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – سيرجينيو ديست

سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – جافي

فيليبي كوتينيو – ممفيس ديباي – أنسو فاتي

We need your help!



Can you rank these #ElClásico goals? pic.twitter.com/FyGg6MAXlC — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 22, 2021

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز

فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس

رودريجو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

من فاز بالكلاسيكو أكثر بين ريال مدريد وبرشلونة؟

حملت مواجهة الدوري الإسباني في أبريل الماضي الرقم 246 من الكلاسيكو، على الرغم من أن ريال مدريد وبرشلونة التقيا 33 مرة أخرى في مباريات ودية واستعراضية.

بعد فوز الريال بالمباراة تقدم الريال بفارق انتصارين على الكتلان، أما على صعيد الدوري فأصبح الفارق 3 مباريات..

البطولة الكلاسيكو فوز ريال مدريد فوز برشلونة التعادل الدوري الإسباني 182 75 72 35 كأس الملك 35 12 15 8 كأس الدوري الإسباني 6 0 2 4 كأس السوبر الإسباني 14 8 4 2 كأس كوروناسيون 1 0 1 0 دوري أبطال أوروبا 8 3 2 3 المجموع 246 98 96 52

من الهداف التاريخي لمباريات ريال مدريد وبرشلونة؟

يتصدر ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة السابق قائمة الهدافين التاريخيين، للكلاسيكو برصيد 26 مباراة في كافة المسابقات، ويأتي بعده ثنائي ريال مدريد، ألفريدو دي ستيفانو وكريستيانو رونالدو بـ 18 هدفًا لكل منهما.

أما أكثر اللاعبين مشاركة في الكلاسيكو بشكل عام هما الثنائي ليونيل ميسي وسيرخيو راموس برصيد 45 لقاء لكل منهما.

وبإمكان الثلاثي سيرجيو بوسكيتس، وجيرارد بيكيه وكريم بنزيما، زيادة رصيدهم في المباريات، إذ لعب بوسكيتس 40 مباراة، بينما شارك بيكيه في 37 مباراة، و36 لبنزيما.