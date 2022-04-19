موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يخوض نادي برشلونة مباراة معقدة في الجولة 33 من منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2021-22، وذلك حين يحل ضيفًا على ملعب "أنويتا" معقل نادي ريال سوسييداد.

برشلونة تلقى ضربة موجعة في الجولة 32 من "لا ليجا" وذلك بعد الخسارة بهدف دون رد أمام قادش على ملعب "كامب نو".

الهزيمة جمدت رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الحالي للترتيب.

وعلى الجانب الآخر، فإن ريال سوسييداد يسعى إلى التقدم أكثر في جدول الترتيب، واقتحام المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال سوسييداد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، والفوز بنقاط مباراة برشلونة قد يكون هامًا في سعيه لبلوغ المربع الذهبي.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد؟

موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد هو الخميس الموافق 21 أبريل 2022، بملعب أنويتا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال سوسييداد - برشلونة الخميس 21 أبريل 2022،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أنويتا

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - إريك جارسيا - داني ألفيش

جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس

We keep working 💪 pic.twitter.com/t3bLm1ihIx — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 19, 2022

التشكيل المتوقع لريال سوسييداد:

التشكيل| 4-3-1-2

أليكس ريميرو

أندوني جوروسابيل - إيجور زوبيلديا - روبين لو نورماند - دييجو ريكو

ميكيل ميرينو - مارتن زوبيميندي - رافينيا

دافيد سيلفا

أليكساندر إيساك - أليكساندر سورلوث