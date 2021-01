موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد في السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

يفتح ملعب نويفو أركانخيل بكوردوبا أبوابه لاحتضان قمة كبيرة ستجمع بين برشلونة أمام ريال سوسييداد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية.

وكان من المفترض أن تقام النسخة الثانية من السوبر على الأراضي السعودية كالنسخة السابقة، إلا أن أزمة فيروس كورونا وتوابعها كانت سببًا في إقامة البطولة فقط بشكل استثنائي هذا العام في إسبانيا.

برشلونة استفاق مؤخرًا بتحقيقه لثلاثة انتصارات متتالية بين الدوري الإسباني وكأس الملك، كما وصل إلى المركز الثالث في الليجا واقترب شيئًا فشيئًا من مراكز الصدارة.

ريال سوسييداد في الوقت نفسه هو أحد أهم فرسان الليجا هذا الموسم، ولكن المعاناة هي عنوان فريق الأنويتا مؤخرًا، ما يتجسد في الهزيمة من إشبيلية وقبلها التعادل مع إيبار.

الآن يأتي سوسييداد في المرتبة الخامسة برصيد 30 نقطة، بينما برشلونة ثالثًا برصيد 34 نقطة ومباراة أقل، وفي آخر مباراة جمعت الفريقين بكامب نو فاز البرسا بصعوبة بالغة بهدفين لهدف.

الفائز من هذه المباراة سوف يتحدى الفائز من نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في النهائي بمدينة إشبيلية.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد هو الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، الموافق 29 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب نويفو أركانخيل بكورودبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تُنقل بطولة كأس السوبر الإسبانية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية بتقنية SD وكذلك HD.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

Remember this pic? 💥💥💥 It was taken six years ago #OnThisDay . pic.twitter.com/9IfVDckiFD

التشكيل | 4-2-3-1

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد آراوخو - سيرجينو ديست

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي

مارتن برايثوايت

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيمانول ألجواسيل على التشكيل الآتي:

💙Another home win to keep the dream alive.



🏆 We don’t want to stop dreaming. We’ll go for it on Wednesday! #AurreraReala pic.twitter.com/9XwKcBn7VQ