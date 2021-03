يحلّ برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال سوسييداد، في مباراة هامة ستقام يوم الأحد المقبل لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني بملعب أنويتا.

ويعيش برشلونة حالة من الاستفاقة في الآونة الأخيرة جعلته يعود مرة أخرى للمنافسة على الدوري الإسباني، لذلك فمن المهم الخروج من أنويتا بثلاث نقاط رغم صعوبة المهمة.

يحتل النادي الكتالوني حاليًا المركز الثاني في الليجا برصيد 59 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد بعد سلسلة من الانتصارات في 2021 قربته كثيرًا من كتيبة سيميوني.

في الوقت نفسه فإن ريال سوسييداد من أبرز الأندية الإسبانية هذا الموسم، ويأتي في المركز الخامس نظير 45 نقطة لكنه هُزِم في المباراة الأخيرة على يد غرناطة بهدف نظيف.

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد هو الأحد 21 مارس 2021، الموافق 8 شعبان 1442 هجريًا، بملعب أنويتا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ضد برشلونة على beIN Sports HD 1

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيمانول ألجواسيل على التشكيل الآتي:

