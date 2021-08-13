موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام ريال سوسييداد على ملعب كامب نو في افتتاح مباريات النادي الكتالوني ببطولة الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة..

يستقبل برشلونة على ملعب كامب نو نظيره ريال سوسييداد، في قمة مرتقبة تجمع بينهما بالجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني 2021-22.

لا حديث في برشلونة سوى عن رحيل ليونيل ميسي وهل سينجح المدرب رونالد كومان في إيجاد من يخلفه، ومباراة سوسييداد ستكون اختبارًا مثاليًا لهذه الغاية.

فريق ملعب أنويتا في الموسم الماضي قدّم أداءً أكثر من رائع وحلّ بمركز متقدم، لذلك فمهمة برشلونة لن تكون سهلة على الإطلاق في اقتناص أول ثلاث نقاط في الليجا بالموسم الجديد.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد؟

موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد هو الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - ريال سوسييداد الأحد 15 أغسطس 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

نيتو

جوردي ألبا - رونالد آراوخو - جيرارد بيكيه - سيرجينو ديست

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

ممفيس ديباي - مارتن برايثوايت - أنطوان جريزمان

التشكيل المتوقع لريال سوسييداد

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيمانول ألجاوسيل على التشكيل الآتي: