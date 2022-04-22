موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف برشلونة نظيره رايو فاييكانو، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، تحسن مستواه بشكل كبير واحتل معه المركز الثاني في سباق الدوري، وسيدخل المباراة بهدف تأمين المركز الثاني، وليحافظ على أمله الضعيف في تحقيق لقب الدوري في ظل انفراد ريال مدريد بالصدارة.

على الجانب الآخر رايو فاييكانو يعاني بشكل واضح هذا الموسم، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الكتالوني، وسيدخل المباراة منتشيًا بفوزه الأخير على إسبانيول.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو؟

موعد مباراة برشلونة وقادش هو الأحد الموافق 24 أبريل 2022، بملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - رايو فاييكانو الأحد 24 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه- إريك جارسيا - سيرجينيو ديست

جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس

Cheers to the captain 🙌@5sergiob, third all-time for Barça appearances (675) pic.twitter.com/Fk4hOrJpcy — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2022

تشكيل رايو فاييكانو المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

ستول ديميتريفسكي

إيفان باليو - نيكولا ماراش - أليخاندرو كاتينا - فرانسيسكو جارسيا

أوسكار فالنتين - سانتي كوميسانا

بالازيون - أوسكار تريجو - ألفارو جارسيا ريفيرا

سيرخي جوارديولا