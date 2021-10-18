موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب "كامب نو" مباراة برشلونة ودينامو كييف في الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22.

برشلونة ودينامو كييف يلعبان ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبهما بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي.

برشلونة يطمح إلى الفوز من أجل إحياء آماله في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما افتتح الموسم بطريقة مخيبة للغاية، بالخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي.​

ويتذيل برشلونة ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد، وذلك بخسارته في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ، ثم السقوط أمام بنفيكا بالنتيجة ذاتها في البرتغال.

أما دينامو كييف، فيحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة، وذلك بتعادله سلبيًا أمام بنفيكا في الجولة الأولى، لكنه تلقى هزيمة بخماسية دون رد من بايرن ميونخ في الجولة الثانية.

ولعب برشلونة أمام دينامو كييف في دور المجموعات خلال النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وحقق الفوز على ملعب "كامب نو" بنتيجة 2-1، ثم حقق فوزًا عريضًا في أوكرانيا برباعية نظيفة.

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف؟

موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف هو يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، وتقام على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مصر، السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ودينامو كييف؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة ودينامو كييف على beIN Sports Premium 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - دينامو كييف الأربعاء 2021،

18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports Premium 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

استعاد برشلونة مجموعة كبيرة من لاعبيه المصابين خلال الأسابيع الأخيرة، وشهد عودة سيرخيو أجويرو وخاض عددًا من الدقائق أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

سيرجي روبرتو - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - جوردي ألبا

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

سيرجينيو ديست - أنسو فاتي - ممفيس ديباي