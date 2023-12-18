تعرف على موعد مباراة برشلونة وألميريا في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف برشلونة، نظيره ألميريا، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "مونتجويك".

برشلونة، يدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير، عقب السقوط في آخر مباراتين بالخسارة من جيرونا، ثم التعادل أمام فالنسيا، ويستهدف إنهاء الدور الأول من المسابقة بانتصار، يحافظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.

بينما يعاني ألميريا بشكل كبير هذا الموسم، وسيدخل المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني تساعده في الهروب من الهبوط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي برشلونة في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما يتذيل ألميريا الدوري برصيد خمس نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما موعد مباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة برشلونة وألميريا على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - ألميريا الأربعاء 20 ديسمبر 2023

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 مونتجويك

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

جواو كانسيلو - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو

فينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري

فيران تورين - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال