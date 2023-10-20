تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة..

مباراة قوية تنتظر برشلونة لحساب الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024 ضد خصم معقد دائمًا هو أتلتيك بيلباة.

النادي الكتالوني يطمح لمواصلة تضييق الخناق على ريال مدريد المتصدر والفارق بينهما 3 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 22 أكتوبر 2023 على ملعب "مونتجويك" معقل النادي الكتالوني.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2023-2024 هي قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي يقدمه تطبيق TOD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق برشلونة - أتلتيك بيلباو الأحد 22 أكتوبر 2023

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 مونتجويك خالد الحدي

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - جواو كانسيلو

أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - جافي

جواو فيليكس - لامين يامال- فيران توريس

التشكيل الموقع لأتلتيك بيلباو

من المتوقع أن يدخل المدرب إرنستو فالفيردي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

أوناي سيمون

يوري بيرشيشي - ييري ألفاريز - داني فيفيان - أوسكار دي ماركوس

داني جارسيا - أندير هيريرا

إيكر مونيايين - أويهام سانسيت - إينياكي ويليامز - جوركا جوروثيتا