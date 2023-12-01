موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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مباراة من قمم الدوري الإسباني التي ستكون اختبارًا حقيقيًا لبرشلونة حين يواجه على أرضه أتلتيكو مدريد في واحدة من أهم مباريات المسابقة.

المباراة تجري بينما يملك الفريقان نفس رصيد النقاط، إذ يمتلكان 31 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف لأتلتيكو مدريد والذي يملك أيضًا مباراة أقل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وأتتليكو مدريد هو يوم الأحد 3 ديسمبر 2023، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق برشلونة - أتلتيكو مدريد الأحد 3 ديسمبر 2023،

23:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 مونتجويك خليل البلوشي

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جول كوندي

أوريول روميو - فرينكي دي يونج - بيدري

جواو كانسيلو - روبرت ليفاندوفسكي. -لامين يامال

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

يان أوبلاك

ماريو هيرموسو. -أكسيل فيتسل - خوسيه ماريا خيمينيز - ناهويل مولينا

رودريجو ريكيلمي - كوكي - رودريجو دي بول - ماركوس يورينتي

أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا

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