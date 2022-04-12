موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي 2022 والقنوات الناقلة

من أجل الصراع على بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، يستضيف ملعب "كامب نو" مباراة برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت، في إياب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي 2021-22.

مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بالتعادل 1-1، وهو ما يجعل مباراة الإياب مفتوحة على كل الاحتمالات.

برشلونة بدأ مشواره في الدوري الأوروبي من الملحق، حيث تحول من دوري أبطال أوروبا بعد الحصول على المركز الثالث في مجموعته، وفاز النادي الكتالوني على نابولي في الملحق، وذلك قبل تخطي جلطة سراي في دور الـ16.

فيما حصل آينتراخت فرانكفورت على المركز الأول في مجموعته بالدوري الأوروبي، وتأهل لدور الـ16 مباشرةً وصعد إلى ربع النهائي على حساب نادي ريال بيتيس.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2021-22 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الأوروبي 2021-2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت؟

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت هو الخميس 14 أبريل 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - آينتراخت فرانكفورت الخميس14 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لآينتراخت فرانكفورت

من المتوقع أن يعتمد المدرب أوليفر جلاسنر على التشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-3

كيفن تراب

إيفان نديكا - ماكوتو هاسيبي - مارتين هينتيرجر

فيليب كوستيتش - سيباستيان رودي - كريستيان ياكيتش - أنسجار ناوف

دايتشي كامادا - رافائيل بوري - ياسبر ليندستروم



التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي على التشكيل التالي..

✊ بالروح، بالدم... نفديك يا فريقنا 💙❤️ pic.twitter.com/7Cgr2UCbPx — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 11, 2022

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - إيريك جارسيا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو

بيدري - فرينكي دي يونج - جافي

فيران توريس - بيير إيميريك أوباميانج - عثمان ديمبيلي