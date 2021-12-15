موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي برشلونة في ملعبه كامب نو نادي إلتشي في الجولة 18 من الدوري الإسباني 2021-2022.

يحتل برشلونة مركز متراجع في جدول الترتيب هو المركز الثامن، وقد تعادل في المباراة الأخيرة مع أوساسونا وخسر من ريال بيتيس في الجولة قبل الماضية، وكان آخر فوز للكتلان على فياريال في نوفمبر الماضي.

أما نادي إلتشي فيقع في المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وذلك بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الجولة 18 من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة برشلونة وإلتشي؟

موعد مباراة برشلونة وإلتشي هو يوم السبت 18 ديسمبر 2021 على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي؟

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا سيتم إذاعة المباراة على القناة المخصصة لمباريات الليجا وهي beIN Sports HD 3.

ويمكن متابعة مباراة برشلونة وإلتشي على هذه القناة، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - إلتشي السبت 18 ديسمبر 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل| 4-3-3

أندريه تير شتيجن

سيرجينيو ديست – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – رونالد أراوخو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - نيكو جونزاليس

جافي - ممفيس ديباي - عبد الصمد الزلزولي

التشكيل المتوقع لإلتشي

التشكيل | 4-2-3-1

إدجار باديا

أنطونيو باراجان - إينزو روكو - دييجو جونزاليس - هيليبيلتون بالاسيوس

إيفان ماركوني - عمر ماسكاريل

فيديل - تيتي مورينتي - لوكاس بيريز

لوكاس بوي