يحل نادي برشلونة ضيفًا على فريق أتلتيك بيلباو في دور 16 من كأس ملك إسبانيا 2021-2022 يوم الخميس القادم الموافق 20 يناير، في اللقاء الذي سيُقام على ملعب سان ماميس.

يدخل برشلونة المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل تعويض خسارة نصف نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، ويسعى لإثبات أن المستوى الجيد الذي ظهر به في الكلاسيكو لم يكن صدفة وأن الفريق يسير على الطريق الصحيح.

كان البلاوجرانا قد تأهلوا لهذا الدور بعد فوز صعب للغاية على فريق ليناريس ديبورتيفو بهدفين مقابل هدف، سجلهما كلا من ديمبيلي وجوتجلا.

في المقابل، تأهل بيلباو إلى هذا الدور بعد أن كان قد تغلب خارج أرضه على مانتشا ريال بهدفين نظيفين، ويسعى للخروج سريعًا من حسرة خسارة نهائي السوبر أمام الملكي، ولا توجد فرصة معنوية أفضل من الفوز على برشلونة في الكأس.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو هو يوم الخميس 20 يناير 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء الساعة 22:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 23:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو؟

لا توجد قنوات ناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلم تقم أي قناة بشراء الحقوق لهذه النسخة حتى الآن.

يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتلتيك بيلباو - برشلونة الخميس 20 يناير 2022،

22:30 مصر، 23:30 السعودية لا يوجد سان ماميس

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يغيب عن برشلونة رباعي الدفاع أراوخو، أومتيتي، جارسيا وموسى واجو للإصابة.

التشكيل | 4-3-3

أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - داني ألفيش

جافي - سيرجيو بوسكيتس - نيكولاس جونزاليس

ممفيس ديباي - لوك دي يونج - فيران توريس

التشكيل المتوقع لفريق بيلباو

يغيب عن أتلتيك بيلباو الثلاثي فيسيندور، فيلاليبري وأوناي نونيز للإصابة، عدا ذلك باقي اللاعبين جاهزين لمواجهة العملاق الكتالوني.

التشكيل | 4-4-2

أوناي سيمون

ميكيل بالنزياجا - إينيجو مارتينيز - ييراي ألفاريز - أوسكار دي ماركوس

أليكس برينجوير - أويير زاراجا - راؤول جارسيا - إيكر مونياين

أويهان سانسيت - إينياكي ويليامز