موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل برشلونة بملعبه كامب نو نظيره أتلتيك بيلباو، في قمة الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة هذه المباراة منتشيًا بوصوله إلى دور الـ 16 في الدوري الأوروبي، وتحسن الأداء تحت قيادة المدرب تشافي، وسيهدف مواصلة مشواره نحو القمة ومصالحة الجماهير.

على الجانب الآخر بيلباو، يهدف لتكرار فوزه على برشلونة بعدما أقصاه من كأس ملك إسبانيا، والخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب من المربع الذهبي.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو هو الأحد الموافق 27 فبراير 2022، بملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - أتلتيك بيلباو الأحد 27 فبراير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - داني ألفيش

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أداما تراوري - أوباميانج - فيران توريس

التشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو

التشكيل | 4-4-2

أوناي سيمون

يوري - إينيجو مارتينيز - ييراي ألفاريز - أوسكار دي ماركوس

اويير زاجارا - ميكيل فيسجا - راؤول جارسيا - إيكر مونياين

أويهان سانسيت - إينياكي ويليامز