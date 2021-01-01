موعد مباراة برشلونة وإلتشيه في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام إلتشيه المؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني بملعب كامب نو، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف نادي برشلونة على الكامب نو مباراة سهلة ضد ألتشيه وهي مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

لن يكون أمام الفريق الكتالوني بقيادة كومان إلا الفوز بعد أن حقق تعادل بطعم الهزيمة في الجولة الماضية أمام قادش، كما عانى الفريق من هزيمة في دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف لصالح باريس سان جيرمان،

وبلا شك هذا ما يحتاجه ميسي وزملاؤه للتمسك بآماله الضئيلة في المنافسة على لقب اللاليجا هذا الموسم،

ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 47 نقطة من 23 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، وثمانية نقاط عن أتليتكو مدريد متصدر جدول الدوري برصيد 55 نقطة،

بينما يقع إلتشيه الذي يعاني من سلسلة من الهزائم، في المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة من 22 مواجهه.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - إلتشيه الأربعاء 24 فبراير 2021،

12 رجب 1442،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

يغيب عن صفوف برشلونة رونالد أراوخو، وكوتينيو الذي من المتوقع أن يعود في بداية شهر مارس

ومن المتوقع أن يبدأ كومان اللقاء بالتشكيل الأتي

التشكيل| 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – كليمون لونجليه – ديست

فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس - ميراليم بيانيتش

أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – ترينكاو

التشكيل المتوقع لإلتشيه:

من المتوقع أن يبدأ فران إيسكريبا المدير الفني لإلتشيه المباراة بالتشكيل الأتي